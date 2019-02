MODENA – Ha notato del fumo uscire a un’auto e si è avvicinato. Un carabinieri fuori servizio ha trovato così un cadavere carbonizzato nella via vicina all’inceneritore di Modena la mattina del 6 febbraio.

Il cadavere si trovava sul sedile posteriore di una vettura Nissan Juke parcheggiata in via Cavezza, a poca distanza dall’inceneritore. A un primo esame si tratterebbe del corpo di una donna e al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, né il suicidio, né l’omicidio. Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, 118, Vigili del fuoco e carabinieri.