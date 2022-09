Modena, dimentica le chiavi e tenta di entrare dal balcone: 42enne cade dal terzo piano e muore

Un 42enne è morto questa mattina intorno alle 7 a Formigine, in provincia di Modena, cadendo dal terzo piano della palazzina in cui abitava.

La prima ricostruzione

Alla base della tragedia, secondo i primi accertamenti, il fatto che l’uomo si era chiuso fuori casa, chiudendo la porta e lasciando le chiavi dentro l’appartamento. Dell’accaduto si occupano i carabinieri: pare che il 42enne stamattina stesse per andare al lavoro, ma, accorgendosi della dimenticanza, abbia chiesto a un vicino di aprire il portone, poi, uscito da una finestra del pianerottolo, nel tentativo di raggiungere il balcone al terzo piano, la caduta fatale in via 25 aprile. Inutile l’intervento del 118, il 42enne era già morto.