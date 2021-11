Modena, donna in bicicletta travolta e uccisa da un’auto: caccia al pirata della strada FOTO ANSA

E’ morta investita a poche decine di metri da casa mentre era in sella alla sua bicicletta, sabato sera intorno all’una su Via Vignolese a Modena. Morta travolta da una macchina che poi ha proseguito la sua marcia senza prestare soccorso. A perdere la vita, sull’asfalto bagnato dalla pioggia, una cittadina serba di 52 anni, Gorica Dilic, che abitava in zona insieme a due figli.

L’incidente e la morte della donna in bicicletta a Modena

Auto e bicicletta procedevano verso la stessa direzione. La donna, colpita dal veicolo, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118, sul posto insieme agli uomini della Polizia Locale. Agenti che si sono messi subito alla ricerca dell’auto che ha travolto la donna. La salma della donna è stata portata alla Medicina Legale del Policlinico della città emiliana.

La caccia al pirata della strada

Grazie a elementi dell’auto rimasti nel punto della strada dove è avvenuto l’investimento e all’ascolto delle testimonianze di alcune persone, gli agenti si sono messi alla caccia del pirata della strada. C’è anche l’esame delle immagini della tante telecamere di videosorveglianza disseminate nell’area, E così la Polizia Locale è riuscita a individuare, nel primo pomeriggio di domenica, l’auto che sarebbe coinvolta nell’incidente, lasciata in sosta in città. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura. Ora l’indagine prosegue per appurare chi fosse alla guida.