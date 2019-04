MODENA – L’ha uccisa a sprangate e poi si è costituito. Scrive l’Ansa che è stato fermato domenica 7 aprile, di sera, il presunto responsabile dell’omicidio della donna trovata morta in un fosso di Modena, in stradello Toni, nella frazione di Albareto. Stando a quanto scrive l’agenzia di stampa, Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito nel tardo pomeriggio nella caserma dei carabinieri e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima, Benedita San, 40 anni, squillo nigeriana, sarebbe stata uccisa a sprangate.

La vicenda però è ancora piena di condizionali e ipotesi. L’omicidio potrebbe essere avvenuto a seguito di una lite per un rapporto non consumato, o non gradito.

Secondo le indagini che sono in mano alla squadra mobile della Polizia, la 40enne potrebbe essere stata uccisa altrove, poi il corpo abbandonato appunto nelle campagne alle porte di Modena, dove un passante ieri in tarda mattinata lo ha notato all’interno di un fosso. (Fonte: Ansa).