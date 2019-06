MODENA – Una violenta tempesta di grandine si è abbattuta nel primo pomeriggio di sabato 22 giugno su Modena, provocando danneggiamenti a case e auto e 15 feriti lievi. Maltempo anche nella provincia di Cuneo, con la tempesta che si è spostata poi verso Bologna.

La tempesta è durata appena 15 minuti, sufficienti al fenomeno meteo chiamato “downburst” per bombardare la città con chicchi di ghiaccio grandi come noci e venti oltre i 110 chilometri orari.

Bologna, danni ad auto e case per la tempesta

Vetri delle auto e finestre danneggiate, alberi e rami caduti, sottopassi allagati e semafori scoperchiati. La violenta grandinata, con chicchi grossi come noci, che poco prima delle 16 si è abbattuta anche su Bologna e provincia ha creato diversi disagi, con il centralino dei vigili del fuoco intasato per le numerose chiamate.

La direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia-Romagna ha allertato due colonne mobili dei colleghi della Liguria per far fronte all’emergenza maltempo in Emilia. E in più i volontari della Protezione Civile in supporto sempre per criticità regionali. Attualmente il Comando di Bologna riesce ad evadere il carico operativo determinato dalla criticità maltempo in città e nella provincia.

Grandinata su Modena, ci sono feriti

Stando ai primi aggiornamenti sarebbero quindici le persone nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara e si tratterebbe di feriti lievi.

Tempesta si sposta su Bologna

La perturbazione poco dopo ha colpito anche Bologna, un nubifragio con grossi chicchi di grandine e forte vento. “Intenso temporale con grandine e raffiche di vento su Bologna. Attenzione a cartelloni stradali, alberi e sottopassi. Massima attenzione sulla strada”, ha scritto il Comune sui profili social.

Downburst, vento a oltre 110 km/h

Come spiega l’osservatorio geofisico dell’Università di Modena, la violenta grandinata che ha colpito Modena non è stata una tromba d’aria ma un vento discendente dalla nube temporalesca denominato ‘downburst’. Il vento in provincia di Modena, riferisce l’osservatorio, ha raggiunto i 111 chilometri orari. “Si tratta della seconda massima velocità in assoluto mai registrata presso il nostro osservatorio a un passo dal record assoluto di 112 chilometri orari del 24 luglio 2004 sempre durante un temporale”.

Violenta grandinata anche a Torino

Il 21 giugno una violenta grandinata si è abbattuta anche sulla città di Torino. La pioggia e la grandine hanno paralizzato buona parte del capoluogo, con l’acqua che ha invaso le strade e, soprattutto, i sottopassi, molti dei quali chiusi al pubblico. Disagi anche al comando della polizia municipale di San Mauro, comune alle porte di Torino. I garage si sono allagati e si sono accumulati oltre 40 centimetri di grandine. Il comando era stato inaugurato nel 2016.

Grandine e pioggia nella provincia di Cuneo

Ancora maltempo sul Piemonte. Dopo il nubifragio di ieri sul Torinese, questa volta la zona più colpita dai temporali è stata quella tra Mondovì e Garessio, nel Cuneese, dove si è abbattuta una violenta grandinata. Il manto bianco ha raggiunto i dieci centimetri a Priola. Allagamenti sono segnalati anche a Mondovì, mentre tra Vicoforte, Ceva e Mondovì sono diverse le abitazioni senza energia elettrica. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Allertata la protezione civile. (Fonte ANSA)

(Video da YouTube/Stefano Soranna)