Modena, incendio doloso in una palazzina in via Emilia Ovest: 20 persone in ospedale, 2 gravi (Foto d’archivio Ansa)

Incendio doloso in una palazzina di Modena, in Via Emilia Ovest. A causa del rogo 20 persone sono finite in ospedale. Di questi, 2 sono in gravi condizioni.

Diciotto persone portate all’ospedale per accertamenti, altre due trasferite ai centri ustioni di Parma e Verona. Questo il bilancio di un incendio di origine dolosa che si è sviluppato poco prima della mezzanotte in una palazzina di Modena, in via Emilia Ovest.

Una persona ha cosparso l’edificio di benzina

Stando agli accertamenti che sono stati condotti sul posto dalla Polizia, intervenuta insieme alla polizia locale, ai vigili del fuoco e al 118, non è escluso che l’incendio possa essere stato appiccato da una persona residente. Il Resto del Carlino parla di un uomo che avrebbe cosparso di benzina l’edificio, prima di appiccare il rogo. I due portati ai centri ustioni di Parma e Verona si troverebbero in condizioni gravi, gli altri 18 diciotto non preoccupano.

I 18 sono stati portati all’ospedale di Baggiovara, al Policlinico di Modena e a Sassuolo, sarebbero rimasti intossicati dal fumo. Altre undici persone, infine, sono state visitate e trattate direttamente sul posto dal personale del 118.