Modena, incidente sulla A1: Marco Bottazzi muore a 23 anni, feriti la sorella e un amico

Gravissimo incidente sull’autostrada A1, all’altezza del casello Modena Nord. Un giovane di appena 23 anni, Marco Bottazzi, originario di San Martino in Rio, provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita.

Il dramma si è consumato intorno alle 5 del mattino di sabato 16 aprile 2022, in direzione Milano. Due auto e un mezzo pesante si sono scontrate, per cause ancora da ricostruire.

Incidente A1, l’auto accartocciata di Marco Bottazzi

Sul luogo dell’incidente sono accorsi 118, polizia stradale e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberare gli occupanti del veicolo ridotto peggio, quello su cui viaggiavano Marco, la sorella e un amico.

Una volta estratto dalle lamiere, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Feriti gli altri due: la sorella del deceduto ha riportato lesioni al bacino ed è stata portata all’ospedale di Modena. Nella stessa struttura è ricoverato anche un amico 22enne che è rimasto ferito a una gamba.

Incidente A1, traffico in tilt

Per consentire il lavoro dei soccorritori e rimuovere dalla carreggiata i mezzi incidentati è stata chiusa l’autostrada all’altezza del km 162 nord.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 10, circa 5 ore dopo il sinistro.