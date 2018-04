L’allarme è scattato verso le 14. Un passante ha chiamato il 113 raccontando di essersi chiuso in auto perché aveva visto passare un maghrebino in bicicletta che roteava una alabarda.

L’uomo, alterato da alcol e droghe, si è scagliato contro almeno quattro connazionali.

Dopo aver gettato nella zona di via Alvarado e di via Marco Polo, la bicicletta e la sua alabarda, il maghrebino alla fine è stato bloccato dagli agenti.

Si tratta di un giovane maghrebino, clandestino, con precedenti per furto. L’uomo è stato caricato su un’auto della Volante e portato in questura per accertamenti ed eventuali denunce.