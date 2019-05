MODENA – Ponti chiusi e allerta maltempo a Modena a causa dell’innalzamento del fiume Secchia. Per tutta la notte tra lunedì e martedì 28 maggio non saranno transitabili il Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino a causa del passaggio della piena. Lo comunica il Comune di Modena, sottolineando che, sul Panaro, la Provincia ha chiuso il ponte di Navicello Vecchio mentre sul Tiepido rimane chiuso il ponte di strada Curtatona ed è probabile la chiusura nel corso della serata anche di via Gherbella. A causa delle piogge persistenti, infatti, la piena su entrambi i corsi d’acqua sta transitando molto lentamente.

Rimangono attivi il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia e il Coc, il Centro operativo comunale con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità. E’ stato anche attivato il Servizio di Piena dell’Agenzia regionale.

Il maltempo delle ultime settimane, che ha reso critiche le condizioni dei fiumi e degli alvei, ha anche costretto gli organizzatori di Uisp e Ente Parchi ad annullare per domenica, il 2 giugno, l’edizione 2019 della ‘100 km del Secchia’, manifestazione di mountain bike aperta a tutti gli appassionati della natura. La corsa prevedeva, infatti, di passare nei tracciati e negli argini del fiume Secchia, da Villalunga di Casalgrande di Reggio Emilia a Quingentole di Mantova, dove il fiume confluisce nel Po. (Fonte: Agi)