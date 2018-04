MODENA – Prima le ha spaccato la faccia, poi ha chiamato la polizia: “Venite, ho ucciso la mia amica”.

La donna, 44 anni, si trova ora in gravi condizioni all’ospedale. Il 40enne italiano che l’ha aggredita è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. È accaduto vicino al centro storico di Modena.

I due pare fossero conoscenti e futili sarebbero i motivi all’origine della lite e delle violente percosse. Lesioni gravissime al viso, probabili fratture e prognosi riservata.

L’uomo, dopo aver dato l’allarme pensando di averla uccisa, era scappato ed è stato rintracciato nelle vicinanze dalla polizia. Pare che abbia precedenti per lo stesso tipo di reato.

La donna avrebbe incrociato casualmente l’uomo mentre rincasava in bici. Lui, forse in ragione di dissapori recenti, l’avrebbe subito insultata e poi stesa con un pugno continuando a colpirla anche con calci al volto finché la vittima non ha perduto i sensi e smesso di reagire.