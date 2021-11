Modena, padre e figlio investiti vicino al supermercato: 76enne morto sul colpo

Padre e figlio sono stati investiti mentre attraversavano la strada nei pressi di un supermercato. Per il padre, Gino Antonio Marrone, 76 anni, purtroppo non c’è stato niente da fare. Il figlio, 46 anni, è stato invece ricoverato in ospedale. Tutto è avvenuto ieri, mercoledì 10 novembre, a Modena intorno alle 18. Qui i due si erano trasferiti per motivi di lavoro.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria Canaletto sud e a poca distanza dal supermercato Coop di via Gramsci. I due probabilmente si stavano recando al supermercato quando all’improvviso è avvenuto l’incidente. I due sono stati investiti da una Fiat Freemont. Resta da capire la dinamica. Non è ancora chiaro, infatti, se i due stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno.

Sentito il conducente della Fiat

Inutili i soccorsi. Il 76enne è morto sul colpo. Il figlio di 46 anni invece è stato immediatamente ricoverato in ospedale.

In serata il conducente della Fiat Freemont è stato anche ascoltato dagli agenti. Probabilmente quella che viene definita dai giornali locali come scarsa illuminazione della zona ha anche contribuito all’incidente. Ma la dinamica è ancora tutta da chiarire.

Padre e figlio sono originari di Limosano, in Molise. In queste ore la notizia ha sconvolto la comunità.