MODENA -Un uomo di 39 anni è morto a causa dell’impatto fra il suo scooter e un’automobile in via Emilia Ovest, zona Bruciata. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 3 febbraio. Il motorino era guidato da un 22enne che non ha riportato ferite gravi.

Le cause sono acora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Modena che si stanno occupando di tutti i rilievi del caso. A loro spetterà tracciare la dinamica. Il 22enne è stato portato all’ospedale di Baggiovara.