MODENA – Sparano una fiocina con un fucile da sub e colpiscono un cinquantenne che stava camminando in via Pico della Mirandola, a Modena, nei paraggi di un ingresso secondario della stazione ferroviaria. Poi chiamano la polizia e dichiarano di avere problemi psichici. Tutto è successo ieri sera, sabato 20 aprile.

Entrambi sono stati arrestati per lesioni volontarie e porto abusivo di arma e sono in cella in attesa del processo per direttissima che si terrà domani in tribunale a Modena. La vittima ha riportato una ferita lacero contusa alla schiena e si è fatto medicare al Policlinico. Fonte: Ansa.