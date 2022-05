Modena, uomo trovato morto davanti davanti all’istituto Wiligelmo: studenti sotto choc

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto all’ingresso dell’istituto Wiligelmo in via Cattaneo, a Modena. Il 58enne sarebbe morto nel tentativo di scavalcare il cancello per fare ingresso nell’istituto. I studenti che lo hanno visto senza vita davanti al portone del loro istituto sono sotto choc. La notizia è riportata da ilrestodelcarlino.it.

Modena, uomo morto davanti all’istituto Wiligelmo: la scoperta di un passante

Secondo quanto scritto da ilrestodelcarlino.it, sarebbe stato un passante intorno alle 6,40 di questa mattina a fare la scoperta choc. Questo passante avrebbe trovato un uomo senza vita davanti all’istituto Wiligelmo, in via Cattaneo, a Modena.

L’uomo sarebbe stato ritrovato attaccato alla recinzione esterna della scuola. Si sarebbe trattato di un tragico incidente: il tunisino senza fissa dimora sarebbe rimasto soffocato dalla tracolla dello zaino mentre scavalcava la recinzione.

Modena, uomo morto davanti a una scuola: diversi studenti avrebbero assistito alla scena

Come conclude ilrestodelcarlino.it, diversi studenti diretti a scuola avrebbero assistito alla macabra scena. Alcune classi che affacciano sul punto della tragedia sarebbero state spostate. Sul posto si sarebbero recati la squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. Le indagini sarebbero attualmente in corso.