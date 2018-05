RAGUSA – Stavano camminando in una stradina buia di campagna, quando un’auto li ha travolti in pieno. Sono morti così Rosario Gennuso, di 69 anni e la compagna Olga, ucraina di 55 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La tragedia si è consumata a Modica (Ragusa), in una zona poco illuminata di contrada Trebalate.

Alla guida dell’automobile c’era una donna che, per la poca luce, non si è accorta dei due pedoni che camminavano a bordo strada e li ha falciati. La donna è andata poi a costituirsi in Commissariato poco dopo.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, allertati da un passante. Ma per Rosario ed Olga non c’era più nulla da fare: sono morti sul colpo.