RAGUSA – Una ragazza è stata travolta e uccisa da un’auto mentre era in scooter nel pomeriggio del 31 gennaio a Modica, in provincia di Ragusa. Vanessa Denaro, 18 anni, stava tornando a casa da scuola quando è stata investita da un’Audi Q3 guidata da una donna. Nonostante i soccorsi e l’arrivo di una eliambulanza, all’arrivo dei medici per la giovane non c’era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, Vanessa era a bordo del suo scooter in contrada Scrofani, vicino al centro sportivo Airone, e stava tornando a casa dall’istituto alberghiero di Modica, dove frequentava l’ultimo anno. La giovane è stata centrata dall’Audi ed è stata sbalzata in terra. L’autista della vettura e il marito che era al suo fianco sono rimasti illesi, ma sono sotto shock. I soccorsi sono stati inutili, Vanessa è morta prima di arrivare in ospedale. I funerali della ragazza sono stati fissati per sabato 2 febbraio nel Duomo di San Pietro.

Solo qualche mese fa un compagno di classe di Vanessa, Francesco Arrabito, era morto a 19 anni in un incidente in scooter. Proprio i compagni di classe hanno affidato ai social network i loro messaggi di cordoglio. Uno degli insegnanti ha scritto sui social: “R.i.p. Vanessa. Da oggi fai compagnia a Ciccio, ci mancherete e per i tuoi compagni e noi docenti sarà dura. Arrivederci dolce Vanessa”. Un’altra ragazza su Facebook scrive: “Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime”.