Modigliana, vince 10mila euro al gratta & vinci. “C’è qualcosa che non va”, la prima cosa che ha detto al tabaccaio. Al “Bellini” di via Antonio Gramsci a Modigliana, c’era andato per pagare una bolletta, il resto ha chiesto di convertirlo in un gratta & vinci, hai visto mai.

E, infatti, qualcosa non andava: ha vinto, la bellezza di 10mila euro. Sì, perché, come gli ha dovuto spiegare il titolare, il lingotto che è venuto fuori era il sigillo della vincita.

La puntata su Il Mega Miliardario

“Si tratta di un cliente abituale che si è presentato per pagare una bolletta da circa 39 euro e anziché prendere il resto ha chiesto un biglietto gratta e vinci da 10 euro per arrotondare la cifra. Ho scelto un tagliando della serie “Il Mega Miliardiario”, che ha grattato davanti a me”.

“Quando nel “Mega Miliardario” c’è il simbolo del lingotto d’oro si vincono tutti i premi presenti nella cartella. In questo caso erano venti da cinquecento euro per un totale da 10mila euro”.