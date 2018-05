MOGLIANO VENETO (TREVISO) – “Ho spinto giù la bambina, una voce mi ha detto di farlo”: queste le parole che avrebbe detto la madre della bimba di tre anni caduta da un terrazzo a Mogliano Veneto (Treviso). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] A riferirle, diversi quotidiani veneti.

Non sarebbe quindi stato un incidente a mettere a repentaglio la vita della piccola dopo un volo di quasi sei metri, che si è per fortuna concluso senza gravi conseguenze sul prato del giardino condominiale.

La madre della piccola, una donna di 40 anni, è stata arrestata lunedì mattina, 14 maggio, dopo essere stata sentita dal magistrato. Nei suoi confronti il sostituto procuratore Massimo Zampicinini ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela.

La donna ora si trova reclusa nel carcere femminile della Giudecca a Venezia. Nella giornata di martedì dovrebbe tenersi l’udienza di convalida dell’arresto e l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Treviso per stabilire le condizioni di salute mentale della donna, che, scrive Il Gazzettino, sarebbe stata seguita da tempo per un disturbo di tipo psicologico.

A far capire agli investigatori che qualcosa non quadrava nell’ipotesi dell’incidente erano stati subito molti particolari: mentre la piccola veniva curata in ospedale, racconta il Corriere del Veneto,