Molesta la nipote di 4 anni, esce dal carcere e la molesta ancora: arrestato di nuovo

Molesta la nipote e poi una volta scarcerato torna ad abusare di lei. Un uomo di 45 anni, che è stato in carcere per quattro anni per avere abusato della nipotina di quattro anni, è tornato a molestare la giovane. Giovane che nel frattempo ha compiuto 14 anni. L’uomo, ecuadoriano, è stato arrestato nei giorni scorsi. Oggi è stato interrogato dal gip Angela Nutini ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’uomo che molesta la nipote

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe iniziato a molestare la nipote in maniera sempre più insistente e volgare. Nelle scorse settimane la giovane è crollata e ha confessato tutto alla madre. “Mamma, lo zio è tornato a farmi le cose che mi faceva quando ero piccola”, ha detto. E così la donna, cognata dell’uomo, lo ha denunciato.

Le indagini e poi il nuovo arresto

Sono scattate le indagini coordinate dal pm Valentina Grosso, del pool Fasce deboli, che nei giorni scorsi hanno portato all’arresto. L’uomo era finito in carcere nel 2012 dopo la condanna definitiva a quattro anni per gli abusi sulla piccola ed era uscito nel 2016. La nipote era stata tenuta lontana ma negli ultimi mesi l’uomo l’aveva incontrata di nuovo ricominciando le molestie.