Blitz dice

Salvini -Di Maio, delicato e pensoso scambio a sostegno delle rispettive posizioni sul Mes: “Fai mercato delle vacche”. “No il primo vaccaro sei tu”. Coerenti: avendo discusso e lottato sull’uomo nero che l’Italia se porta via un anno intero (il Mes) non poteva tanto impegno e ardore che finire in vacca.