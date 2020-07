Cinquanta soggiorni gratuiti per rilanciare il turismo del Molise. E’ l’iniziativa del Comune di Filignano, piccolo paese di appena 614 abitanti in provincia di Isernia.

Il progetto, che punta a ridare vita ai piccoli paesi del Molise, si chiama “Turista….a Filignano”.

In collaborazione con l’hotel Le Ginestre, il Comune offre 50 soggiorni gratuiti di una settimana.

L’offerta è usufruibile dal 17 luglio al 25 settembre. Per poter partecipare all’iniziativa, promossa dal consigliere delegato al Turismo Daniele Di Meo, bisognerà però non essere residenti in Molise e non avere parenti nella regione.

Un modo per incentivare il turismo e far conoscere scorci e paesi tipici della regione. La promessa è di regalare ai visitatori non solo vacanze gratis ma anche “silenzio, aria pulita, virus free, cibi strepitosi”.

“Abbiamo già ricevuto le prime adesioni – racconta Di Meo – siamo molto contenti dell’iniziativa”.

“E’ un modo per rilanciare il turismo nel nostro territorio, consentendo anche a chi non potrebbe permettersi una vacanza a causa della crisi di passare una settimana di relax”. (Fonte: Ansa).

A San Giovanni in Galdo lo hanno già fatto

Se a Filignano si parte tra una settimana, a San Giovanni in Galdo sono già arrivati i primi turisti.

Da Padova, Torino e Latina saranno ospiti di una delle case messe a disposizione dal piccolo comune in provincia di Campobasso e dall’associazione Amici del Morrutto.

Un successo inaspettato, con oltre 5 mila email di richieste. Tanto che l’associazione, in difficoltà con le risposte, ha intanto pubblicato un caloroso messaggio di ringraziamento

“A voi tutti, ci teniamo a sottolinearlo, arriverà una risposta nella quale comunicheremo i progetti futuri ed eventuali nuove proposte di ospitalità”.

“Nel breve o brevissimo periodo contiamo di accogliervi tutti a braccia aperte. Grazie per la comprensione e soprattutto ancora grazie per il grande affetto”.