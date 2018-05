PESARO – Una offerta di lavoro da 1500 euro al mese per produrre tappi per distillati a Mombaroccio, ma non riesce a trovare dipendenti italiani. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il titolare di Supercap Srl, Mirco Bannini spiega che sono stati 900 i curriculum arrivati alla sua azienda, ma quando spiega che il lavoro è su turni di notte, in molti si sono tirati indietro.

Da oltre 5 mesi Bannini è alla ricerca di 8 operai che coprano i turni notturni nell’azienda, con uno stipendio fino a 1500 euro netti al mese, ma nonostante in molti si propongano, il lavoro viene poi rifiutato, tanto da rendere difficile la ricerca. Gli italiani, spiega il titolare dell’azienda, sono i primi a tirarsi indietro per gli orari ritenuti “poco adeguati”:

“Abbiamo assunto otto persone, due hanno rinunciato dopo poche settimane. Me l’hanno detto chiaramente, non se la sentivano di fare i turni e di lavorare anche nei festivi”.

Oltre ai turni considerati massacranti, un altro problema era la “distanza” dal luogo di lavoro: