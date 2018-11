ROMA – Non ce l’ha fatta il bambino di appena un anno è ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Novara. Il piccolo è rimasto soffocato da una pallina che ha inghiottito. Del fatto si era accorto il padre, che ha cercato di prestargli i primi soccorsi, mentre veniva allertato il 118: i sanitari gli hanno estratto la pallina e hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale di Novara dal paese di Momo. In fin di vita.

Il bimbo, come scrive il quotidiano La Stampa, era andato in arresto cardiaco: c’è voluta un’ora e mezzo per rianimarlo.

In Piemonte è il terzo caso del genere, ma purtroppo stavolta mortale, verificatosi in meno di un mese. Una bambina di 13 mesi ha ingoiato una forcina per capelli ed è stata salvata al Regina Margherita di Torino. Un’altra bambina, di 14 mesi, ha invece ingerito una pila e si era necessaria un intervento che le ha salvato la vita.