ROMA – Una signora di 91 anni è caduta in un tombino aperto che si trovava nel giardino della sua casa. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì 3 luglio a Monasterolo del Castello in provincia di Bergamo. La donna, fortunatamente non ha riportato ferite gravi ed è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Casazza. L’anziana si trovava in giardino con il figlio che poco prima della caduta l’aveva messa in guardia del pericolo, consigliandole di stare attenta. Purtroppo la signora è caduta in pieno nel buco fortunatamente non molto profondo. Il figlio ha prestato i primi soccorsi e ha lanciato l’allarme.

Nell’aprile del 2018, un uomo di 71 anni è morto a Erba (Como) dopo essere caduto in un tombino della fognatura nel seminterrato del condominio in cui viveva. L’incidente fatale è avvenuto intorno alle 7 di martedì 10 aprile, ma è stato scoperto solo più tardi, quando la moglie dell’uomo è scesa non vedendo tornare il marito.

Fonte: Eco di Bergamo