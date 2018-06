TORINO – E’ morta Angela Mecani, la giovane ragazza albanese di 20 anni lanciata da un’auto in corsa sabato notte, 9 giugno, a Moncalieri (Torino), dopo essere stata picchiata. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La donna, forse una prostituta, era stata ricoverata sabato notte dopo che un automobilista aveva lanciato l’allarme.

“Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall’auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare”, aveva detto l’uomo ai soccorritori. Sul posto, nel tratto della tangenziale Sud di Torino compreso tra Stupinigi e La Loggia, erano intervenuti gli agenti della polizia stradale e il 118, ma il trasporto in ospedale si è rivelato inutile. Del caso si occupa la Questura di Torino.

Secondo quanto scrive la Repubblica, prima di essere gettata dall’auto la giovane era stata picchiata “con violenza inaudita”. In ospedale, al Santa Croce di Moncalieri, i medici hanno riconosciuto i segni delle botte, che avevano lasciato lesioni gravissime anche agli organi interni. Scrive il quotidiano: