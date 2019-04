MONCALIERI (TORINO) – Incidente sulla tangenziale sud di Torino nella prima mattina di giovedì 11 aprile. Intorno alle 7 un tir ha sbandato e si è ribaltato nel tratto compreso tra gli svincoli di Moncalieri e La Loggia, in direzione nord. La tangenziale è rimasta chiusa fino alle 10:30.

Secondo quanto riferiscono diversi media locali, il tir, guidato da un conducente romeno di 34 anni, si sarebbe ribaltato forse a causa dell’alta velocità, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale.

Secondo le prime ricostruzioni della stradale non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Il camionista è stato portato al Cto per controlli, ma è quasi illeso, riferisce La Stampa.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, in un orario di punta: la circolazione in direzione nord è stata deviata sul raccordo di Moncalieri con uscita a San Paolo, mentre si sono formate lunghe code da Orbassano a Moncalieri in direzione sud e nord, a Stupinigi, tra Moncalieri e Villastellone, e anche a Torino, in corso Unità d’Italia. La tangenziale nel tratto chiuso è stata riaperta alle 10:30. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. (Fonti: La Stampa, Torino Today)