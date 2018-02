MONDOVI’ (CUNEO) – Non sarebbe stato un incidente stradale ma un omicidio a causare la morte di Erica Beccaria, commerciante ed ex consigliera comunale di 42 anni di Mondovì (Cuneo), il cui corpo fu trovato, la notte del 19 settembre scorso, riverso in un stradina di San Michele Mondovì accanto alla Bmw del compagno, Claude Laurent Silvano, di Lesegno (Cuneo). Per l’uomo l’accusa passa così da omicidio colposo a volontario.

La svolta nelle indagini è la conseguenza delle nuove perizie disposte dagli inquirenti, dopo i risultati dell’autopsia che ha evidenziato come il corpo sia stato investito, come emerge dalle fratture riscontrate alle gambe e sul corpo.

Il cadavere di Erica Beccaria venne trovato all’esterno dell’auto di Silvano, al cui volante c’era proprio il compagno, ferito. In un primo momento era sembrato che la donna fosse stata sbalzata fuori dall’auto sbandata e finita fuori strada. Ma su quella ricostruzione si erano subito sollevati dubbi. Le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso la donna, poco prima del presunto omicidio, mentre camminava a piedi, con il cane, lungo la strada. E testimoni hanno raccontato di aver visto la coppia litigare.

Il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, ha commentato così, al quotidiano TargatoCn, la modifica dell’accusa nei confronti di Claudio Laurent Silvano: