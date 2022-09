Mondovì, scontro frontale tra tre auto: morto un 38enne e tre feriti

Incidente stradale mortale nella prima mattinata di sabato 10 settembre a Mondovì. Tre auto, secondo una prima ricostruzione si sono scontrate frontalmente all’altezza della cappella della Madonna del Carmine.

Le prime notizie

Un uomo di 38 anni residente a Mondovì è morto sul colpo, mentre un’altra persona è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Altre due persone coinvolte nell’incidente sono rimaste illese e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.