Mondovì, video a luci rosse girato tra le strade del comune. La Polizia a caccia degli autori

E’ polemica a Mondovì, provincia di Cuneo, per un video a luci rosse caricato su PornHub e girato di notte tra le bellezze artistiche del comune.

Il filmato girato tra i luoghi simbolo di Mondovì

Tra i luoghi riconosciuti nel filmato anche i giardini del Belvedere e persino il sagrato della Chiesa della Missione.

Tra le tante scene anche una girata in un supermercato. Ancora non è chiaro se in città o no. Insomma: a Mondovì ormai non si parla d’altro. Chi ha girato il video? Quando?

La Polizia Locale al lavoro per scovare gli autori

Il link al video comunque, in questi giorni, è finito più o meno su tutti i cellulari della zona, anche in qualche smartphone in Comune. Tanto che alla fine dagli uffici comunali, come raccontano i giornali locali, qualcuno ha dato ordine alla Polizia Locale di vagliare il filmato, per capire se ci siano gli estremi per una denuncia.

Atti osceni in luogo pubblico. Come ovvio è questo il reato che si potrebbe ipotizzare per chi ha girato il video (in questi giorni rimosso dal portale). C’è anche chi ha ipotizzato che il Comune possa agire per diffamazione. Ma in questo caso bisognerebbe provare la pubblicità negativa portata al piccolo centro.