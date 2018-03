CASERTA – Il cadavere trovato sulla spiaggia di Mondragone il 19 marzo è quello di Carmela De Rosa, la donna scomparsa 10 giorni da da Sessa Aurunca, vicino Caserta.

Il corpo senza vita di una donna e in avanzato stato di decomposizione è stato rivenuto nel pomeriggio di lunedì e si tratta proprio di Carmela De Rosa, scomparsa il 9 marzo dalla sua casa di Sessa Aurunca dove viveva col nuovo compagno dopo la separazione dal marito.

La De Rosa, 49 anni, era scomparsa e la sua famiglia si era rivolta anche alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? e aveva lanciato un appello affinché Carmela tornasse a casa o qualcuno che avesse informazioni per ritrovarla si facesse avanti. La donna era uscita per andare a fare delle compere e non era più tornata, inoltre aveva lasciato a casa i documenti e i farmaci di cui aveva bisogno per una terapia che stava seguendo.

Poi il ritrovamento del corpo e ora la conferma, da parte degli inquirenti, dell’identità della donna. La Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte e indaga su quanto accaduto.