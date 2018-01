GORIZIA – Un uomo di 51 anni, Moimas Roberto, è morto dopo un incidente con il suo scooter a Monfalcone. L’uomo si è scontrato con un furgone 9 posti Ford, con targa lituana, e con una auto Citroen Xara. L’incidente mortale si è verificato pochi minuti dopo le 7 di oggi, giovedì 11 gennaio in via Verdi, all’altezza del civico 38, in prossimità dell’incrocio con via Roma. La dinamica del’incidente è riportata dal Gazzettino.

Sono rimaste ferite anche altre persone che viaggiavano sull’auto e sul furgone, ma pare non in modo grave.