ROMA – Monica e Serena Rutelli, figlie dell’ex sindaco di Roma Francesco e di Barbara Palombelli, hanno avuto un incidente stradale a Roma, in via di Portonaccio.

L’auto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con un mezzo dell’Atac che si trovava nelle vicinanze del deposito dell’azienda di trasporto pubblico (situata a Portonaccio quasi all’incrocio con via Tiburtina).

Scrive Rinaldo Frignani sul Corriere della sera:

A bordo della vettura oltre a Monica e Serena c’era un loro amico egiziano. L’impatto è stato molto violento e la prima ragazza con il giovane sono stati trasportati in ospedale in codice giallo mentre la seconda figlia dell’ex sindaco di Roma ha riportato solo alcune contusioni. Sul posto i vigili urbani per rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Via di Portonaccio stata parzialmente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi e anche degli agenti della polizia municipale.