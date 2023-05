Monica Sirianni, la procura indaga sulla morte dell’ex del Grande Fratello

In merito alla morte di Monica Sirianni, la procura di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nel decesso della 37enne, che nel 2011, quando aveva 25 anni, partecipò al Grande Fratello.

Monica Sirianni, aperta inchiesta sulla morte

Monica Sirianni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Il decesso è avvenuto a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro in cui si trovava da qualche giorno e di cui erano originari i genitori.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha avvertito un malore mentre si trovava in un bar insieme ad un gruppo di amici. Portata in ospedale, è morta poco dopo il ricovero. Sul corpo, su disposizione della procura, è stata anche effettuata l’autopsia. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli.

Autopsia farà chiarezza

L’inchiesta della Procura di Lamezia, diretta da Salvatore Curcio, mira a fare luce sui tanti punti oscuri e circostanze non chiare che caratterizzano, al momento, la morte della giovane. Si saprà nei prossimi giorni se dall’autopsia effettuata sul corpo della donna siano emersi elementi che possano consentire di risalire alle cause del decesso, che al momento appaiono inspiegabili.