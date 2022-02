E’ morta Monica Vitti. L’attrice aveva 90 anni ed era afflitta da tempo da una malattia degenerativa. Della sua morte ne dà notizia Walter Veltroni su Twitter. L’ex sindaco di Roma scrive: ”Roberto Russo, il suo compagno di questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con grande dolore, affetto, rimpianto”.

Monica Vitti muore a 90 anni

Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Attrice icona del cinema italiano, era assente dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quirinale per i David di Donatello. E’ stasta musa di Michelangelo Antonioni, regina della commedia all’italiana al fianco di Alberto Sordi.

Monica Vitti afflitta da una malattia degenerativa simile all’Alzheimer

L’attrice si era ritirata dalle scene per via della malattia. Anche la sua vita privata era diventata inaccessibile. Nel marzo del 2003 si era fatta vedere in pubblico partecipando alla prima teatrale dello spettacolo “Notre-Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.

Da diversi anni, la Vitti era ricoverata in una clinica svizzera dove riceveva le cure per una malattia degenerativa molto simile all’Alzheimer. Accanto a lei il marito Roberto Russo. Nel corso degli anni, più volte è stata annunciata erroneamente la sua morte.Nel 1988 fu “Le Monde” a darne per certa la morte. Lei ringraziò il quotidiano francese per averle allungato la vita.

A Sanremo intanto, alla notiiza della sua morte è scattato un lungo applauso.