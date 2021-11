Monopattini e smartphone, le lobby hanno fatto buon lavoro: sparite sanzioni e limiti

Codice della Strada nuova versione, in vigore da oggi. Da settimane, anzi mesi, veniva raccontato come una “stretta” sull’ognuno fa come gli pare, ultimi i monopattini elettrici (ultimi ma non certo soli). Niente di più immaginario della “stretta”, il nuovo Codice della strada di stringere e mettere ordine fa solo finta e a volte neanche quello.

Codice della strada: monopattini, via libera al fuori città

Stringere? Per i monopattini elettrici sparisce il divieto ad usarli sulle strade extra urbane.

Casco, targa e assicurazione? Una commissione studierà

Casco obbligatorio no, targa no e assicurazione nemmeno. Però arriva una commissione che tra sei mesi, forse, dirà se…Il casco obbligatorio avrebbe aumentato i costi (come le cinture di sicurezza in auto) e le aziende si sono fieramente opposte. Vincendo la battaglia no casco. E anche quella no targa. Di modo che la multa per sanzionare il fresco divieto di sosta/parcheggio sui marciapiedi a chi la si fa se non c’è la targa? Che fa il vigile, aspetta che torni il proprietario per consegnargli la multa?

Smartphone mentre guidi, sospensione patente? Neanche per scherzo

Le strade e autostrade italiane sono piene di guidatori che mentre guidano utilizzano in qualche modo lo smartphone. Si può dire che questa è la normale attività dell’automobilista (e motociclista e anche talvolta biker): volante (o manubrio) e smartphone contemporaneamente. La norma sarebbe che non si può fare. Perché è la cosa più pericolosa che si può fare mentre si guida.

Da dieci anni si dice che occorre correre ai ripari, da anni si dice che ci vuole una sanzione forte, la sospensione della patente se colti alla guida con lo smartphone . Poi però sempre la sanzione sparisce dal Codice perché…così fan tutti. E che vogliamo fare, la rivoluzione? Togliamo la patente davvero a chi guidando telefona o messaggia e scoppia una rivolta di malumore. Quindi, magari un’altra volta, il giorno del mai, l’anno del poi.

Dl Infrastrutture, il testo con il nuovo codice della strada

Dl Infrastrutture, scarica il testo con il nuovo codice della strada.