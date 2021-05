Monopattini facili da truccare, da 500 a 4mila watt: possono raggiungere i 75 km orari

I monopattini elettrici sono facili da truccare e possono passare da una potenza di 500 watt a 4mila watt, arrivando a raggiungere e a superare anche i 75 km orari. Un mezzo ormai diventato di uso comune nelle grandi città che però nasconde degli aspetti pericolosi. La Procura di Milano per esempio ha aperto un’inchiesta su mezzi illegali, ovvero non in regola con le normative vigenti, che vengono messi in vendita in rete e spacciati per monopattini elettrici.

Monopattini elettrici come fossero motorini

Monopattini elettrici illegali venduti su diverse piattaforme on line. Una trappola in cui sono caduti numerosi utenti che hanno acquistato i mezzi pensando di comprare un monopattino elettrico “standard”. Secondo le indagini della Procura di Milano, questi veicoli possono essere paragonati a veri e propri ciclomotori e necessitano, dunque, di casco, patente e assicurazione.

I veicoli in questione hanno una potenza superiore ai 500 W oppure una velocità che va oltre il limite massimo di 25 km/h o ancora sono dotati di sellino. Si tratta, in sostanza, di tutte caratteristiche vietate dalle leggi italiane sui monopattini. Infatti i monopattini per rimanere equiparati ai velocipedi e non diventare ciclomotori, non devono essere dotati di posti a sedere. Inoltre è proibito il trasporto di altre persone oltre al conducente. Chi viaggia a bordo di un mezzo non regolare rischia una sanzione da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo.

Il caso del monopattino truccato a cento km orari

Tempo fa un uomo si aggirava per le strade di Moncalieri, provincia di Torino, a 100 chilometri all’ora a bordo di un monopattino elettrico acquistato online. L’uomo ha inizialmente opposto resistenza al sequestro del veicolo. Poi ha cercato di impietosire gli agenti sottolineando il costo che aveva sostenuto per l’acquisto del mezzo. Attualmente le norme in vigore equiparano i monopattini con motore elettrico di potenza non oltre lo 0,50 kw alle biciclette. E non possono circolare nelle strade a scorrimento veloce con limite oltre i 50 chilometri all’ora. La legge prevede invece la confisca se il motore produce una potenza di oltre 2 kw.