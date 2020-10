Intralciavano il traffico, per questo dovranno pagare 121 euro di multa, i vigili urbani sono stati inflessibili.

Per girare infatti con bici e monopattini sull’isola di Salina, la multa a tanto ammonta. Anche se a rotelle, anche se i due multati sono due cuginetti di 4 e 6 anni. Le mamma e i papà si sono accollati spesa e fastidio.

Monopattini, multa da 121 euro a Leni, piccolo comune dell’isola di Salina

Hanno versato 121 euro a Leni, piccolo comune dell’isola di Salina. Fin qui i fatti, abbastanza curiosi. Non privi forse di un retroscena politicamente sensibile.

I genitori dei due cuginetti sono rinomati imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto. Hanno pagato tempestivamente – ci informa il Messaggero -. La madre di uno dei due bimbi, Paola di Donato, è consigliere comunale d’opposizione.

“Nessuna ripicca politica – assicura il sindaco di Leni, Giacomo Montecristo – Bisogna educare i figli a parcheggiare la bici”.

Milano, Sala: “Multe più severe”

Le multe per chi non rispetta le norme stradali con il monopattino “sono previste eccome e sto invitando il comandate” della Polizia locale “ad essere più severo”.

Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della circolazione dei monopattini in città a margine della festa della Polizia locale.

“Chi porta i monopattini deve stare più attento. Mi preoccupa per esempio una cosa: che vengano lasciati un po’ a caso e penso ai ciechi, a chi va in giro in carrozzella – ha concluso – almeno su quello chiederei una immediata attenzione.

Metteteli al posto giusto, in condizioni di non intralciare chi ha problemi di mobilità”. (fonti Il Messaggero e Ansa)