Monopattini verso assicurazione e targa. Multe più salate se guidi mentre fumi o telefoni

Più regole contro l’utilizzo selvaggio dei monopattini, ma anche divieto di fumo alla guida, con multe più salate anche per chi ha smartphone e tablet tra le mani mentre è al volante. Poi ritorno del bonus taxi, sfruttabile anche solo per andare al lavoro nelle ore di punta. Per il Parlamento la revisione del Codice della Strada introdotta nel decreto Infrastrutture dovrà passare anche da qui. Da martedì le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera inizieranno ad esaminare gli emendamenti al testo arrivati dai partiti, che hanno già segnalato le loro proposte prioritarie.

Monopattini, targa, assicurazione e casco

Alcune, come la regolamentazione dei monopattini e delle biciclette in noleggio, trovano un consenso sostanzialmente unanime. Regolamentazione con targhe e assicurazione e poi casco obbligatorio. Altre, come l’innalzamento dei limiti di velocità su alcuni tratti autostradali o l’addio alle botticelle romane e ai fiaccherai fiorentini sono invece sponsorizzate solo da alcune forze politiche: la Lega nel primo caso, il M5S nel secondo.

Per i monopattini i partiti puntano invece a regolamentare i parcheggi e ad introdurre l’obbligo di targa, di rc auto e di protezioni anche per i maggiorenni. Casco e giubbetti catarifrangenti. Il tetto di velocità potrebbe scendere, in base alle richieste, a 20 chilometri orari. Con peraltro anche il divieto di utilizzare il monopattino in due, pratica diffusissima tra turisti e non nelle grandi città, ma che sarebbe punita con sanzioni pesanti. La Lega propone anche la confisca nel caso in cui i mezzi vengano modificati per aumentarne le prestazioni.

Le multe più salate per la guida con lo smartphone

L’idea è di passare ad una sanzione compresa tra 422 e 1.697 euro (dalla forbice attuale di 167-661 euro), con in più la sospensione della patente da 7 giorni a due mesi. Nel caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio viene proposta una maximulta da 644 a 2.588 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi.