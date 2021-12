Incidente stradale in via del Circo Massimo, all’altezza di piazza Ugo La Malfa. Coinvolti nello schianto due auto e un monopattino. Un diciannovenne di nazionalità straniera che stava sul monopattino è stato ferito gravemente e trasportato in codice rosso in ospedale.

Roma, incidente tra due auto e monopattino: grave diciannovenne

Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato rilievi ed hanno visionato alcune telecamere della zona per ricostruire la corretta dinamica di quanto accaduto.

Lo scorso 30 novembre incidente mortale a Roma tra auto e monopattino

Lo scorso 30 novembre c’è stato uno scontro questa volta purtroppo mortale, sempre a Roma, in via Cesare Federici all’intersezione con via Cristoforo Colombo. A rimetterci la vita è stato un 48enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, il personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo a bordo del monopattino.

Il conducente dell’auto si è subito fermato per allertare i soccorsi.