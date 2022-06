La speleologa di 41 anni che si era infortunata nella grotta Rotolo nel comune di Monopoli in provincia di Bari è stata salvata. Emanuela, 41 anni, è stata ora consegnata alle cure del 118. A renderlo noto è il Soccorso alpino e speleologico Puglia.

Monopoli, salvata dopo 12 ore la speleologa 31enne caduta da 120 metri d’altezza

Per salvare la donna hanno operato più di 40 persone tra tecnici, medici e operatori sanitari del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Puglia, Basilicata e Campania. La donna è in buone condizioni di salute: dovrebbe essersi fratturata un braccio nella caduta.

Per salvarla, a partire dalla mezzanotte è iniziato il percorso di risalita lungo circa 700 metri. Emanuela è rimasta tutto il tempo su una barella. I soccorritori hanno dovuto disostruire alcuni passaggi più stretti per favorire la risalita della barella.

La speleologa era scesa in grotta all’alba di ieri, domenica 18 giugno, con un gruppo di dieci persone per una attività di pre-esplorazione e per il trasporto di materiale e attrezzatura. Tra il materiale c’erano anche delle bombole di ossigeno che sono state depositate in previsione di una futura esplorazione speleosubacquea nella falda sottostante.

La grotta Rotolo è la più profonda della Puglia