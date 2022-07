Monopoli, incidente sulla provinciale 81: auto sbanda, morti due nonni. Gravissima la nipotina

Drammatico incidente lungo la provinciale 81, che collega Putignano (Bari) alla Selva di Fasano (Brindisi). A perdere la vita marito e moglie di 69 e 66 anni, entrambi di Putignano, mentre versa in gravi condizioni la nipotina che era in auto insieme a loro, una bambina di 7 anni. La piccola è attualmente ricoverata al Policlinico di Bari.

Incidente al ritorno dal mare: morti due nonni, grave la nipotina

I nonni, insieme alla piccola, stavano ritornando dal mare. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada nel territorio di Monopoli per cause ancora da accertare – si ipotizza un improvviso malore del conducente – e si è schiantata contro un muretto a secco sul lato della strada per poi rimbalzare e restare in bilico su un terrapieno. La donna è morta sul colpo mentre il marito è stato estratto ancora vivo dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Gravi anche le condizioni della nipotina.

La piccola è in coma

La piccola, ricoverata al Policlinico di Bari, è in coma farmacologico a causa delle numerose fratture e lesioni. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri, che al momento non hanno rilevato segni che facciano ipotizzare la presenza di altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre i corpi dalle lamiere, e il personale sanitario del 118 per soccorrere i feriti.