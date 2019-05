BARI – Hanno rubato un computer, ma dentro c’erano le foto della figlia morta lo scorso anno. Per questo motivo una mamma disperata di Monopoli, in provincia di Bari, ha lanciato un appello ai ladri per riaverle. Il furto è avvenuto lo scorso 25 maggio e nel bottino è stato arraffato anche il pc e due chiavette usb che contenevano le foto della figlia.

A raccontare l’accaduto è la mamma, Grazia Favuzzi, in un post pubblicato su Facebook, in cui chiede ai ladri di tenersi il computer ma di ridarle le foto: “Sabato 25 maggio dei balordi a Monopoli mi hanno rubato due computer portatili (un Sony Vaio e un Dell) e due chiavette usb, una bianca e una nera. In quei pc, in quelle chiavette c’erano tutte le foto di mia figlia Claudia, venuta a mancare lo scorso anno. Purtroppo non ho altre copie. Vi prego aiutatemi”.

La donna ha poi aggiunto: “Vorrei riavere solo i suoi file vi prego lasciateli ovunque qualcuno possa ritrovarli e ricontattatemi”. Un appello che è stato ricondiviso e che non può rimanere inascoltato, sperando che i malviventi decidano di restituire a questa mamma il ricordo di sua figlia.