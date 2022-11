Montagna killer: 5 morti nel weekend dalla Lombardia fino a Lazio e Abruzzo

E’ di cinque morti il grave bilancio del fine settimana a causa di incidenti in montagna. Il primo un giovane di 34 anni morto sabato dopo un incidente sulla Maiella. Poi una ragazza di 26 anni, di Feltre (Belluno) è morta dopo essere precipitata mentre stava facendo un’escursione sulle Alpi Feltrine, sopra la Val Canzoi. Quindi un escursionista di 33 anni di Lecco trovato morto ieri mattina sui monti sopra Livo. Nel primo pomeriggio di domenica sulle montagne di Terelle, in provincia di Frosinone, un 73enne, originario della zona è stato colto da un malore ed è morto. Infine in serata un escursionista è morto precipitando per centinaia di metri in un canalone in Valle di Susa, nel territorio di Cesana (Torino), nella zona della Rocca d’Aigliere.

Gli incidenti in Abruzzo e Lombardia

Il giovane deceduto sulla Maiella si era avventurato in un’escursione con un amico nonostante le condizioni meteo fossero già difficili, con una nevicata in atto e raffiche di vento. Una volta in quota 2.455 metri uno dei due è scivolato sul ghiaccio e si è fatto male, per poi morire in ospedale per le conseguenze dell’ipotermia. La vittima è un ingegnere di Colleferro (Roma) e si tratta della nona vittima della montagna in Abruzzo nel 2022. Anche in Lombardia si registra un altro morto in montagna, un uomo di 33 anni di Lecco trovato senza vita sui monti sopra Livo, nella zona dell’alto lago di Como. Dopo essere scomparso durante un’escursione sul pizzo Cavregasco, in quota 2.535 metri. Il corpo dell’escursionista è stato avvistato in un dirupo. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia scivolato mentre si trovava in vetta e sia quindi precipitato in una zona particolarmente ripida.

Piemonte e Lazio

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio, invece , è intervenuto nel primo pomeriggio sulle montagne di Terelle, in provincia di Frosinone. Un 73enne, originario della zona, mentre si trovava in montagna è stato colto da un malore, ed è morto. Il corpo dell’ escursionista morto precipitando per centinaia di metri in un canalone in Valle di Susa, è stato invece recuperato alle 19 da un elicottero dei soccorritori francesi.

L’allarme per la giovane morta sulle Alpi Feltrine, infine, è partito poco prima delle ore 16:00 dai tre compagni che stavano scendendo dalla Punta del Comedon, verso Passo del Comedon. I tre hanno sentito un urlo e rumore di sassi, e non hanno più visto la 26enne, che li precedeva sul tracciato roccioso.

