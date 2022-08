Incidente a Montalcino in provincia di Siena, lunedì 29 agosto. Un uomo di 76 anni è morto mentre stava viaggiando sulla Cassia: l’auto ha sbandato finendo fuori strada. La moglie è invece sopravvissuta ed è ora sotto choc.

Nell’incidente è morta anche un’altra persona.

Incidente a Montalcino, auto sbanda e muoiono due persone

Sono stati gli automobilisti che passavano nella zona a dare l’allarme. Il 118 è arrivato sul posto in tempi brevi ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare. Sul posto anche Anas e Forze dell’Ordine. Diversi i disagi per gli automobilisti: la Cassia è infatti rimasta bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi.

Moglie ricoverata a Siena

La moglie, ferita ma viva, è stata portata in ospedale alle Scotte di Siena in stato di choc.