Incidente mortale questo pomeriggio, 10 settembre, lungo la strada provinciale del Brunello a Montalcino, dove intorno alle 15.30 uno scontro auto-moto è costato la vita a un ragazzo di 23 anni. I sanitari del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimare il motociclista, ma hanno dovuto purtroppo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Incidente a Montalcino, morto motociclista 23enne

