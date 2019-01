ROMA – Sotto l’effetto di droghe, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’altra macchina causando la morte della donna che era alla guida.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 49enne romano. Tutto è avvenuto ieri sera, martedì 8 gennaio, sulla Casilina, nel comune di Monte Compatri, zona dei Castelli Romani, all’altezza del chilometro 22,800. La guidatrice dell’altra vettura, una 52enne romana, è stata subito soccorsa e trasportata in eliambulanza in codice rosso presso il Policlinico di Roma Tor Vergata ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il 49enne è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Frascati, in codice giallo, per varie contusioni e un lieve trauma cranico. E’ risultato positivo al test della droga. E non solo. Guidava anche con una patente scaduta nel dicembre del 2017,