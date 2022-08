Monte Macina in Alta Garfagnana (Ansa)

Monte Macina: Rebecca Aretini muore cadendo da un dirupo. Si chiamava Rebecca Aretini ed abitava a Mercatale Val di Pesa (Firenze), l’escursionista 28enne morta per una caduta in un dirupo sul Monte Macina, in Alta Garfagnana, durante una camminata.

La 28enne è scivolata su un sentiero sul Monte Macina, in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Sul posto è andato il Soccorso Alpino ma per la giovane, di Firenze, che stava con il fidanzato sulla cresta della montagna, non c’è stato nulla da fare.

E’ precipitata fino al sentiero sottostante, il 150, ed ha perso subito conoscenza, poi i sanitari hanno constatato il decesso. Sul posto anche l’elisoccorso del 118 Pegaso3 da Massa. Le squadre del soccorso Alpino hanno effettuato il recupero della salma tramite manovre su corda, poi è stata evacuata dall’elicottero.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale San Luca di Lucca. Il Monte Macina è alto 1.568 metri sul mare e si perviene sulla vetta transitando dal sentiero 150 del Cai prima di affrontare il percorso soprastante.

Il fidanzato l’ha subito raggiunta e soccorsa, attivandosi per dare l’allarme. Sulle cause della caduta viene evidenziato che nei giorni scorsi la Toscana, e in particolare la zona ovest, è stata battuta dal maltempo eccezionale, quindi il terreno ha subito gli effetti dei nubifragi e delle tempeste di vento.