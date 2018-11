UDINE – Un uomo è scivolato mentre faceva un’escursione in montagna insieme a un amico ed è morto. Giovanni Comisso, 49 anni, è deceduto lungo un sentiero del monte Mangart che stava percorrendo con un amico nella giornata di domenica 18 novembre.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica, mentre i due uomini stavano percorrendo il versante sloveno del monte. Comisso, originario di Tarcento, si è fermato per allacciarsi una scarpa ma è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra. L’impatto col suolo gli è stato fatale e per Giovanni non c’è stato nulla da fare. L’uomo lascia una moglie e due figli.