Monte Pellegrino a Palermo. Dopo l’incendio di ieri, era tutto pronto per un secondo incendio. Cataste di legna secca e stracci imbevuti di petrolio sono state scoperti nella mattinata di oggi dalle guardie del Corpo Forestale. Gli inneschi erano sul ciglio della strada che conduce al monte che si trova sopra Palermo. E così, dopo gli incendi di Ferragosto, era tutto pronto per dare di nuovo fuoco alla montagna. Gli incendi sarebbero scoppiati stanotte o al massimo durante i prossimi picchi di caldo previsti nei prossimi giorni (clicca qui per le foto dei rami secchi imbevuti di benzina).

L’incendio su Monte Pellegrino innescato da un razzo

Il costone che si affaccia sul litorale dell’Addaura è una riserva naturale. Nella giornata di ieri è andato a fuoco. Secondo il direttore della riserva, Giovanni Provinzano, “l”incendio divampato potrebbe essere stato innescato da un razzo, o gioco d’artificio, sparato da via Bonanno verso la parete rocciosa. E’ questa l’ipotesi più probabile sull’innesco delle fiamme che tanti danni hanno provocato. Mi sembra difficile che sia stato un errore. Qualcuno voleva provocare danni che potevano bloccare i cantieri di rimboschimento avviati dopo la devastazione dell’incendio del 16 giugno 2016″.

Era già andato a fuoco lo scorso 24 luglio

Provinzano, dalla scorsa notte non ha lasciato un attimo la sua montagna. Su questo incendio come per gli altri che hanno devastato i monti di Palermo lo scorso 24 e 25 luglio sono in corso indagini. “Tanti ci hanno aiutato ad evitare che le fiamme potessero distruggere quanto si sta facendo per preservare la riserva – aggiunge il direttore – Vigili del fuoco, forestale, protezione civile comunale. Comune, città metropolitana e tanti tanti volontari. Nonostante la vigilia di festa in tanti si sono radunati e hanno lavorato senza sosta. Adesso il fuoco e spento stiamo facendo la conta dei danni. Stiamo cercando di evitare che qualcuno possa cercare di aggirare l’ordinanza del Comune e organizzare falò e grigliate a Monte Pellegrino. I ranger sono dislocati lungo la via Bonanno per dissuadere chi è arrivato non appena è stata aperta la strada con tavolini e griglie”.

