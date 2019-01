MACERATA – Decide di andare a fare visita alla mamma la sera di Capodanno. Non appena entra in casa, l’uomo trova però la donna senza vita nella vasca da bagno. E’ accaduto a Monte San Biagio in provincia di Macerata. La donna aveva 77 anni ed è deceduta probabilmente per un malore.

Il figlio ha dato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini dell’emergenza sanitaria con la Croce Verde della cittadina, i quali purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna, avvenuta a quanto sembra diverse ore prima.

Ad esserle fatale è stato un malore, probabilmente un infarto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione cittadina.

L’anziana viveva da sola. Il figlio le faceva visita assai spesso: i loro rapporti erano quasi quotidiani. Per questa ragione, la morte è giunta improvvisa e imprevista.